Sci alpino CdM | dieci azzurre per il gigante di Kronplatz

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo di sci2024/2025 torna subito protagonista. Dopo Cortina d’Ampezzo, che ha visto trionfare prima Sofia Goggia (discesa) e poi Federica Brignone (super-G), si fa tappa aper lo slalomdi martedì 21 gennaio (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30). Federica Brignone, da leader della classifica generale con 639 punti, si candida come favorita alla vittoria. Sofia Goggia, sesta nella generale con 421 punti, proverà a limitare i danni in una disciplina non propriamente sue come il. Marta Bassino è in crescita e può fare bene. Torna in pista la classe 2006 Giorgia Collomb, a caccia del primo piazzamento a punti del 2025 dopo l’exploit nel finale dello scorso anno. Cercheranno di entrare in zona punti, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea.