Schlein, O' Sarracino e la foglia di Fico: i retroscena della "sporca" guerra di De Luca sul terzo mandato

E’ a dir poco rocambolesco quanto sta avvenendo in Campania sulla questione dela Vincenzo De. I nietsegretaria Ellysono stati completamente ignorati, compresi quelli dei suoi reggenti Sandro Ruotolo e Marco. Lo sceriffo salernitano è andato alla prova di forza e si è fatto fare dagli stessi consiglieri Dem, su misura, una legge che consente di esser candidabile per la terza volta consecutiva, scatenando un putiferio di reazioni a catena che da qualche giorno sta scadendo piano piano nel silenzio di una sospetta trattativa in corso tra il governatore e la segreteria romana. Un salvacondotto che potrebbe star bene a tutti. La legge regionale è stata impugnata dal governo nazionale e ora pende sul capo del monarca di Santa Lucia il verdettoCorte Costituzionale.