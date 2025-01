Isaechia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti ufficializza: “Jovanotti primo super ospite del Festival”

Oggi il quotidiano Il Messaggero aveva anticipato che Lorenzo Cherubini, in arte, avrebbe affiancatoe Gerry Scotti alla conduzione della prima serata deldi(ne avevamo parlato QUI).Ma pochi istanti fa in collegamento con il Tg1ha annunciato che invecesaràdella prima serata delin onda martedì 11 Febbraio. Quindi il cantautore non sarà un conduttore, bensì unmusicale.in collegamento ha dichiarato:È una bellissima notizia ragazzi, saròaldi, ti preparo una cosa bellissima, sono molto contento, ci vediamo a. Mentreha annunciato:Ilsaràche ci porterà una bellissima sorpresa!Non ci resta che attendere l’inizio della kermesse musicale per scoprire cosa il famoso cantautore abbia in serbo per il pubblico!L'articolo: “del” proviene da Isa e Chia.