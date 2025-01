Dilei.it - Re Carlo, messaggio potente a Harry prima del viaggio

Leggi su Dilei.it

Il rapporto tra Reè tutt’altro che ricucito. Nel corso dei mesi si è parlato tanto di telefonate e della possibilità di un incontro ma, di fatto, nulla si è concretizzato. Di messo c’è anche la figura di William, che non accetta l’idea di un ritorno del fratello minore senza un’ammissione di colpe. Intantosi muove con equilibrio tra ruolo di padre e sovrano e al secondogenito ha trasmesso un concetto forte e chiaro, pur stando dall’altra parte dell’oceano.Ildi Reè pronto per gli Invictus Games, che dall’8 al 16 febbraio 2025 si terranno in Canada. È uno dei progetti cardine del Principe che, a meno di un mese dall’avvio, ha ricevuto unmolto forte da suo padre.Reha ricordato al secondogenito chi siede sul trono di fatto. Al tempo stesso ha posto in evidenza l’influenza che la Corona esercita in Canada.