Gqitalia.it - Quali libri di Antonio Scurati leggere dopo M. Il figlio del secolo e il resto della tetralogia su Mussolini

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Da una narrativa intimista a una scrittura storica e politica di grande impatto,diha a che fare con l'osmosi, la compenetrazione di elementi, il piacerebella lettura. Complice del suo successo è certamente una prosa lucida e analitica, sempre in grado di esplorare le contraddizioni sociali e politiche del tempo in esame. Sull'ondaminiserie tv su Sky Atlantic ispirata al suo M. Ildelecco altri quattroda recuperare al volo.Il sopravvissuto (2018)Il sopravvissuto€13.00, AmazonIniziamo questo viaggio negli “altri”dicon Il sopravvissuto, che racconta la storia di Vitaliano Caccia, un ventenne che, durante la prova orale dell’esame di Stato, stermina i suoi professori con una pistola calibro 9, risparmiando solo Andrea Marescalchi, l'insegnante di storia e filosofia.