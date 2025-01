Gqitalia.it - Perché il vino Sagrantino è sulla bocca di tutti

Ildi Montefalco, in provincia di Perugia, non ha nulla da invidiare ai grandi rossi toscani. Ne è convinto da sempre l'enologo Marco Caprai, che ha dedicato la carriera a perfezionare unstraordinario - spesso sottovalutato - e a diffonderne la fama a livello internazionale. Ed è anche grazie a lui se una delle uve più tanniche al mondo - da cui nascono vini dal colore viola scuro, che profumano di frutti rossi, di cannella e di terra - è adesso al centro dell'attenzione. Uno degli sviluppi più interessanti presso Arnaldo Caprai, la cantina fondata dal padre, è la tecnica della “ vinificazione integrale in botte ”, che la cantina ha introdotto in collaborazione con l'enologo francese Michel Rolland (lui paragona ilal Tannat, che cresce nel sud-ovest della Francia ed è considerato l'uva tipica dell'Uruguay).