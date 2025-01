Cultweb.it - Perché i fascisti usavano il Fez, il tradizionale copricapo balcanico?

Il fez è undi origine ottomana che divenne uno dei simbolo distintivi del movimento fascista italiano, in particolare tra gli squadristi e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), noti come “camicie nere”. L’adozione del fez da parte deiaffonda le sue radici nella Prima Guerra Mondiale, quando gli Arditi, unità d’assalto dell’esercito italiano, lo indossavano come parte della loro uniforme. Questo, simile a quello dei bersaglieri ma di colore nero, rappresentava (per loro) il coraggio.Dopo la guerra, molti ex Arditi aderirono al nascente movimento fascista, portando con sé simboli e tradizioni del corpo militare. Il fez, già associato al valore militare, fu quindi adottato dagli squadristi come elemento distintivo ed elemento di continuità tra l’esperienza bellica e la nuova lotta politica.