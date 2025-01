Biccy.it - Michelle Hunziker verso la conduzione dell’Eurovision 2025

Dal 13 maggio partirà la nuova edizione de l’Eurovision Song Contest, questa volta andrà in onda da Basilea in Svizzera. Lo scorso settembre i media svizzeri hanno chiesto ase le piacerebbe condurre l’evento e lei ha risposto che sarebbe onorata: “Se mi piacerebbe? Certo che sì, ovviamente lo farei immediatamente. Sarebbe per me un enorme onore. Questo non significa che succederà. Qualcuno deve prima chiamarmi, per ora nessuno mi ha chiesto niente. Però sarebbe bellissimo“. In realtà pare che questa chiamata alla fine sia arrivata.lade L’Eurovision Song Contesta Basilea.Domani mattina a Basilea annunceranno i conduttori del nuovo Eurovision Song Contest, ma il quotidiano svizzero Blick ha rivelato che al timone dell’evento dovrebbe esserci anche la presentatrice di Striscia la Notizia e All Together Now.