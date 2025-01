Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli 1-0: Lautaro Martinez capitanoooo, che gol!!!

è la partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPSe lo inventa, il capitano, il numero 10, il giocatore più forte, il gol dell’1-0. Conclusione meravigliosa a bucare le mani di Vasquez.54? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ:IN VANTAGGIO50? Ancora pallone in curva di Pezzella, come già successo nel primo tempo, il sinistro del laterale finisce al secondo anello.48? La palla arriva a Vasquez sul rimpallo da calcio d’angolo battuto bene da Asllani.