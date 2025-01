Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Giacomel trova lo zero a terra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 15.0012.47si porta in testa al gruppo che però ora è compatto. Qualcuno forzerà oppure tutti sceglieranno di gestire in vista del terzo poligono?12.46 All’uscita del secondo poligono ci sono 6 atleti in 3?. Ci sono poi alcuni buchi fino ad arrivare al tredicesimo, Stroemsheim, che ha 13? di ritardo.12.44OO!!passa indenne anche la seconda sessione. Pochi errori, tra cui spiccano quelli di T.Boe e Perrot.12.44 SECONDO POLIGONO:si rialza all’ingresso del poligono e sparerà in terza piazzola. I primi 20 atleti sono praticamente un unico gruppo12.43 Ai 5.3 kmè in testa alla gara. Il quartetto ha 5? sul gruppone.12.43 Se ne vanno in 4!, Samuelsson, Jacquelin e Rastorgujevs hanno creato un piccolo buco sul resto del gruppo.