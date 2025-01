Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: GIACOMEL DA SOGNO!! L’azzurro trova lo zero e vince la prima gara della carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DIDALLE 15.0013.12 Grandedi Johannes Boe che hato un riscatto dopo l’Individuale di mercoledì ed ha dimostrato a tutti di essere ancora l’uomo da battere nonostante l’annuncio del ritiro. Il fuoriclasse norvegese ha chiuso al terzo posto nonostante 2.13.10indimenticabile per Tommasocheil primoin unalapropriaha dimostrato il suo grandissimo talento zittendo le critiche e dando un segnale a tutto il movimento.13.08 Dopo l’arrivo T.Boe e Perrot si scontrano e cadono, i due sono stati protagonisti di una bella volata per il dodicesimo posto.13.06 Seconda posizione per Laegrid, terzo J.