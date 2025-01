Lanazione.it - Lineapelle in tenuta internazionale. Dita incrociate a Londra e New York

di Carlo BaroniSANTA CROCE (Pisa)La crisi della pelle, come quella di tutta la filiera della moda, è certificata ormai dai numeri. Il 2024 è stato durissimo con il ricorso alla cassa integrazione e ai fondi di solidarietà che ha toccato punte del + 214%. Ora si guarda al 2025. Non senza preoccupazioni, perché tutte le previsioni parlano di una ripresa che deve ancora attendere almeno giugno: guerre, frenata delle grandi firme e del lusso, tensioni internazionali stanno ancora assillando i mercati. Intanto però il mondo della moda e delle pelle ha davanti i primi appuntamenti cruciali nei quali capire quali direzioni ci sono a medio termine. Tre tappe che sono strategiche da sempre. Il network fieristicodiparte fra pochi giorni. Si inizia, come di consueto, dalla Gran Bretagna.