Le passioni di Luigi XV | amore potere e malattia

Era il 1757 quando Robert-François Damiens ferì leggermenteXV di Borbone. A quei tempi, per i regicidi era prevista una pena terribile: essere squartato. Questo consisteva nell’essere legato mani e piedi a quattro cavalli sulla pubblica piazza, uno per arto, dopo aver subito altri atroci supplizi inflitti dal boia reale.Lo spettacolo durò quattro ore. Tuttavia, preferisco non soffermarmi su questo: al solo pensiero la mia mente fugge altrove, incapace di immaginare una scena tanto straziante.XV venne soprannominato “il Beneamato”, ma non per i benefici apportati al popolo. Il soprannome derivava piuttosto dalle donne, dalle amanti e dalle feste che avevano riportato splendore a Versailles. Il suo regno, però, fu segnato da una grave crisi economica e da un’epidemia di vaiolo che mieté molte vittime in Europa.