Le Fée brilla all’esordio i tifosi del Sunderland | È uno che ha classe

20 giorni di gennaio ormai andati in archivio, con idella Roma che attendono ancora i primi colpi in entrata utili al proseguo della stagione. Due sono quasi sicuri, e trattasi di Rensch per la fascia destra e Gollini come nuovo vice Svilar, con l’attenzione che si sposta ora sull’attaccante da aggiungere a Dovbyk e sull’affare Frattesi, complicato ma non impossibile. Di ufficiale finora in questa sessione di mercato c’è stata solo la cessione di Enzo Le Fée, flop totale targato Ghisolfi che ha lasciato la capitale dopo soli 6 mesi di permanenza.A dargli un’occasione per tornare are è stato il, club di Championship in lotta per la promozione in Premier League. Nonostante abbia giocato fuori ruolo, da esterno sinistro al fianco di Jobe Bellingham (fratello di Jude), l’esordio contro il Burnley è stato ottimo.