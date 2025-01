Ilrestodelcarlino.it - Ladri alla discarica, rubati 70mila euro di rame

Fermo, 19 gennaio 2025 – Hanno atteso il momento propizio e, incappucciati, si sono introdotti negli impianti delladi Fermo con un’auto rubata, hanno reciso i cavi incon attrezzi prelevati sul posto e sono fuggiti con la refurtiva. Colpo grosso quello messo a segno ieri notte da una banda, composta almeno da sei elementi, che ha trafugatoper un valore che si aggira intorno ai 70.000. Isono entrati in azione con il favore dell’oscurità e sapevano perfettamente come muoversi. Conoscevano persino il luogo dove sono custoditi gli attrezzi utilizzati per troncare i grossi cavi didell’impianto. “Purtroppo – spiega il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro – è stato un risveglio con una brutta sorpresa. Diversi malviventi sono entrati negli impianti della nostraed hanno tranciato cavi ovunque per recuperare materiale.