Juventusnews24.com - Kelly Juve, no del Newcastle alla prima proposta. I bianconeri ci riproveranno: si prepara questa proposta. Cifre e dettagli

di RedazionentusNews24, no delpresentata dai. Siuna nuova offerta: iCome spiegato da Fabrizio Romano, il calciomercatoè sulle tracce di Lloydpresentata al, che ha detto nopossibilità di cedere il giocatore in prestito con opzione di acquisto.Da Torino restano comunque interessati e pensano ora di avanzare un'offerta da circa 15 milioni di euro. In settimana gli inglesi hanno già respinto un'offerta del Fenerbahce da 13 milioni.