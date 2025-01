Spazionapoli.it - Juve: Yildiz e McKennie out contro il Napoli? Cosa trapela

Calcioultimissime – Arrivano novità su Kenane Weston, vittime di qualche fastidio muscolare: i due saranno out per la sfidagli azzurri?Ilcalcio chiude questa settimana molto particolare, considerando le ultimissime novità a tema mercato che hanno letteralmente scombussolato la piazza. La partenza di Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio un tema spinoso, in attesa di scoprire su chi punteranno gli azzurri per non far rimpiangere l’ormai ex numero 77 azzurro, ma intanto sul campo la squadra sembra non risentire in alcun modo di tali vicende. D’altronde, la prova di forza in casa dell’Atalanta è davvero imponente: tre gol e tre punti per scacciare via ogni possibile malumore, con una piazza che è letteralmente piena d’amore per una squadra sempre più prima in classifica (clicca qui per vedere le immagini della notte)Gli azzurri arrivano nelle migliori condizioni mentali al prossimo big match di Serie A, in programma per sabato prossimolantus.