Terzotemponapoli.com - Il Napoli alla ricerca di rinforzi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilormai non può più nascondersi. Vincendo a Bergamo, rafforza il primato in classifica ed i calciatori acquisiscono maggior consapevolezza del proprio valore. La Repubblica ha fatto il punto sul possibile mercato del. Di seguito quanto scrive il quotidiano nell’edizione odierna., lo Scudetto sarebbe la ciliegina sulla tortaCosì “La Repubblica”: “Lo scudetto sarebbe invece la ciliegina sulla torta e non un obbligo. Per questo ilsi sta muovendo senza fretta sul fronte. Ma con le casse di nuovo floride qualcosa si muoverà, anche per dare un segnale ambizioso a Conte,squadra e all’ambiente dopo l’addio di Kvaratskhelia. Il tecnico aspetta tre colpi e ha chiesto a De Laurentiis di insistere per l’acquisto di Garnacho, con una nuova offerta di 50 milioni più bonus al Manchester United.