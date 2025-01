Lanazione.it - Gruppo Fratres Nesi. Le donazioni nel 2024 superano quota 600

Tempo di bilanci per ilGiuseppe. Ilsi è infatti chiuso con ben 603, di cui 356 di sangue in sede, presso la Misericordia lastrigiana, e 247 ai servizi trasfusionali degli ospedali di San Giovanni di Dio a Torregalli, Careggi, Empoli e Meyer, con una crescita complessiva del 13% rispetto all’anno precedente. E ancora, 25di plasma e 1 di piastrine. "La donazione coinvolge molte donne in giovane età – spiegano i responsabili dellastrigiano -. Nelhanno fatto la loro prima donazione ben 15 donne e 5 uomini sotto i 30 anni, mentre in totale le persone che si sono avvicinate alla loro prima donazione sono state 32 donne e 31 uomini". Il fatto che i giovani si avvicinino alla donazione è importante, perché occorre un ricambio generazionale: si può infatti donare solo fino all’età di 65 anni.