Golf: Sepp Straka vola via all'American Express 2025. Manassero passa il taglio, Francesco Molinari no

Si è chiuso il terzo giro al The American, con una serie importante di rivolgimenti nelle parti alte della classifica. Il più bravo ad approfittarne è: l’austriaco prende la testa con un grande giro in -8 al La Quinta Country Club e sale così a -23. La sua caccia è alla terza vittoria in carriera sul PGA Tour, che avrebbe numerosi effetti positivi su di lui anche a livello di ranking mondiale.Sono ora quattro i suoi colpi di vantaggio sul gruppo dei secondi, formato dagli USA Charley Hoffman e Justin Lower e dall’australiano Jason Day, unico altro non americano della top ten. Per loro -19 al Pete Dye Stadium Course, il secondo dei tre percorsi che interessano il torneo (l’altro è il Nicklaus Tournament Course).Quinti assieme Patrick Cantlay (Stadium Course) e Mark Hubbard (La Quinta) a -18, seguiti in solitario da Justin Thomas (Stadium Course) a -17.