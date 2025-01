Golf DP World Tour | Hatton vince l’Hero Dubai Desert Classic Migliozzi ottavo

Leggi su Sportface.it

La 36esima edizione del, il primo dei cinque tornei delle Rolex Series del DP2025, sorride all’inglese Tyrrell, checon lo score di 273 colpi (-15), precedendo il neozelandese Daniel Hillier, secondo a -14, e il connazionale Laurie Canter (-13). Solo quarto posto per Rory McIlroy, vincitore delle ultime due edizioni del torneo (quattro in totale dopo quelle del 2009 e 2015), che chiude con 276 colpi (-12), proprio come il danese Niklas Norgaard. Buoni segnali per Guidocon 278 (-10).IL RACCONTO DELLA GARAGiro finale all’insegna del sorpasso quello andato in scena sul percorso dell’EmiratesClub (par 72), anegli Emirati Arabi Uniti. Dopo i primi tre round, infatti, in testa c’era Hillier, che però apre male il giro finale con due bogey nelle prime cinque buche, intervallati da un birdie.