Generali e Natixis: verso un'alleanza nel risparmio gestito da 2.000 miliardi di euro

E' in corso il comitato per gli investimenti dichiamato ad esaminare l'nelcon, operazione che se dovesse andare in porto darà vita a un polo nell'asset management da quasi 2.000didi masse gestite, secondo inpa solo ai francesi di Amundi. Le considerazioni dell'organo - che ha la prerogativa di esprimere un parere sulle operazioni di controvalore superiore ai 250 milioni di- finiranno sul tavolo del consiglio di amministrazione, che domani dovrà deliberare sulla joint-venture. A istruire il dossier saranno i sei componenti del comitato: la presidente Antonella Mei-Pochtler, l'ex ceo della Borsa di Londra, Clara Furse, il banchiere d'affari Stefano Marsaglia, la manager Alessia Falsarone, il presidente di De Agostini, Lorenzo Pelliccioli, e il dirigente di Mediobanca, Clemente Rebecchini.