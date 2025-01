Secoloditalia.it - *** Flash – Gaza, liberati i primi tre ostaggi: sono tre giovani donne consegnate alla Croce Rossa

Leggi su Secoloditalia.it

statitreconcordati tra Hamas e Israele, a segnare l’inizio della tregua tra le parti, anche se c’è ancora confusione sulle modalità e sull’esito della consegna al Comitato internazionale dellainternazionale. Si tratta di treisraeliane preseo il 7 ottobre del 2023, Romi Gonen, Emily Damari, e Doron Steinbrecher, prevelate ad essere prese in carico dall’Idf nella zona del corridoio di Netzarim. Le mamme delle trechestateo di Hamas fino a pochi minuti fa, orastate convocate in una base dell’Idf vicino al confine della Striscia di. Accompagneranno le figlie durante il tragitto verso l’ospedale in cui saranno ricoverate per accertamenti, come previsto dal protocollo definito per accogliere glial loro rientro in Israele, scrivono i media israeliani.