Ilrestodelcarlino.it - Ecco i cassonetti di nuova generazione a Marano e Guiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gruppo Hera, in accordo con le amministrazioni di, ha annunciato che rinnoverà tutte le batterie didei due comuni. "Da febbraio – conferma una nota della multiutility – i cittadini potranno utilizzare contenitori informatizzati diper indifferenziata, plastica e lattine e carta e cartone. La lettera con le informazioni necessarie per utilizzare i nuovi strumenti è stata inviata a tutti gli utenti, domestici e non, che sono invitati a ritirare lacarta smeraldo, indispensabile per aprire i. Ala distribuzione delle nuove tessere inizierà il 20 gennaio, ail 27 gennaio. Nel forese, dove è attivo il porta a porta, il servizio non subirà modifiche, ma tutti gli utenti sono comunque chiamati a ritirare latessera per poter utilizzare i