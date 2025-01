Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, un tuffo nella storia: "Ad Ascoli esisteva già nel 1229"

È stata una giornata straordinaria nel segno dell’allegria e del divertimento. L’iniziativa diCapitale dei Carnevali italiani per un giorno, ha funzionato e va riconosciuto il merito a chi ha creduto in questo evento e in particolare all’Associazionediche lo ha organizzato. Neanche la pioggia è riuscita a rovinare il ricco programma pomeridiano anche perché già ieri mattina il dottor Augusto Agostini aveva deliziato i presenti al Teatro Dei Filarmonici con una relazione ricca di informazioni inedite. Il dottor Agostini ha infatti dichiarato che ilascolano è certamente uno dei più antichi Carnevali a livello nazionale, con riscontri documentali che ne confermano l’esistenza già dal. Il tutto grazie al grande lavoro di ricerca portato a termine meticolosamente, ripartendo dagli approfondimenti precedenti di Luca Luna e del presidente dell’associazione ’Ildi’ Marco Olori.