Biodistretto avanti senza Zignago | Sorpresi da questa decisione L’associazione è in forte crescita

Soddisfazione per gli ultimi risultati raggiunti e ’sorpresa’ alla notizia dell’addio annunciato dal Comune di. IlVal di Vara ’Valle del biologico’ negli ultimi mesi del 2024 ha ottenuto importanti riconoscimenti "che gratificano il nostro lavoro" dicono dal consiglio direttivo. E’ stato approvato il Progetto Bio per il territorio presentato sul primo bando del Ministero dell’Agricoltura per i Distretti biologici, legato ad attività di formazione, consulenza e di promozione fino a tutto il 2026 per un budget superiore ai 200mila euro. "Nell’ambito dell’azione di Promozione – spiega il consiglio direttivo – supporteremo diverse iniziative nei Comuni dele parteciperemo a fiere fuori dai confini del distretto insieme ai nostri produttori". Inoltre il Ministero dell’Agricoltura ha inserito ilVal di Vara come membro permanente del Tavolo tecnico per la Produzione Biologica, interpellato su tutte le tematiche che riguardano il settore bio.