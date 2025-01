Anteprima24.it - Benevento, Fioretti (Pd): “Bisogna garantire la gratuità agli asili nido”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Floriana, capogruppo PD Comune. “Attivazione di forme di sostegno per le spese di frequenza, nello specificolaper i secondi figli di tutti i nuclei familiari residenti sul territorio comunale” è il testo dell’emendamento al Documento Unico Programmatico 2025-2027 presentato dall’opposizione e che sarà discusso nella seduta del Consiglio Comunale di Lunedi 20 Gennaio. – così in una nota Floriana, capogruppo del Partito Democratico al Comune die componente della Direzione nazionale del partito. “E’ ormai cruciale un’inversione di tendenza, tenendo conto dell’attuale trend demografico in netto declino. C’è la necessità di concentrare l’attenzione degli investimenti sulle misure a sostegno della natalità.