Arbel Yehud, la ragazza che doveva essere liberata ma sostituita all’ultimo minuto

Il nome di, 29 anni compiuti in prigionia, appassionata di astronomia, era circolato sabato nell’elenco dei primi tre ostaggi. E così mentre Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher stanno tornando a casa, la notizia del suo mancato rilascio compare su molti media.era tornata da poco a Nir Oz da un lungo viaggio in Sudamerica con il compagno, Ariel Cunio, quando era stata prelevata dai terroristi. Ricordata da tutti come una zia amorevole e appassionata di spazio, la mattina del 7 ottobre è stata rapita insieme al fidanzato.“La famiglia non commenta” dicono dalla base del Forum delle famiglie degli ostaggi, “deveuna giornata molto difficile per loro. Nonostante i tre nomi usciti ieri non fossero stati confermati dalle autorità, immaginiamo che i parenti ci abbiano almeno sperato.