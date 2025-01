Spazionapoli.it - “A vanvera” su Lukaku: Repice entra in tackle, la pungente provocazione

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio Napoli – Sfogo del giornalista della Rai contro i detrattori di Romelu: ladi FrancescoNotizia Calcio Napoli – Arrivato con grande scetticismo per fare posto al partente Osimhen, Romelusta guadagnando la fiducia della piazza azzurra partita dopo partita. Si è presentato subito con la testa giusta, segnando contro il Parma una rete decisiva per la rimonta al Maradona. Poi ha subito qualche critica di troppo, ma ora è tornato ad incidere come ai vecchi tempi.Francesco, il radiocronista della Rai, è intervenuto sul proprio account Facebook e si è lasciato andare ad un commento-sfogo su due personaggi del Napoli, i protagonisti di questo nuovo capitolo: Antonio Conte e Romelu.“Conte un genio”:pazzo del misterIl noto commentatore delle partite di Serie A e della Nazionale ha voluto lasciare il suo pensiero sull’allenatore azzurro, attraverso poche righe.