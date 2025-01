Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman pronto a fronteggiare Jacob Fatu a Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha appena aggiunto uno scontro tra giganti aaffronteràin quello che sarà il più grande match singolo della carriera diin WWE finora. L’incontro è stato ufficializzato dopo l’ultimo episodio di SmackDown, doveè tornato per sostenere LA Knight controe Tama Tonga. La situazione è rapidamente degenerata, preparando il terreno per questo scontro senza precedenti tra due delle forze più dominanti della WWE. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)è in programma per il 25 gennaio 2025 al Frost Bank Center di San Antonio, Texas, e andrà in onda in diretta su NBC alle 20:00 ET (le 2:00 del mattino in Italia).L’attuale card diWWE World Heavyweight Champion GUNTHER vs.