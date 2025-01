Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi 2026. Il “regalo“ di Confortola

Leggi su Ilgiorno.it

VALFURVAMarcosta preparando la scalata al Gasherbrum I per chiudere il cerchio ed entrare nella leggenda. Non c’è ancora l’assoluta certezza, non c’è una data ben precisa, non ci sono ancora i permessi ma il cinquantatreenne alpinista della Valfurva e orgoglio valtellinese, si sta preparando per salire agli 8068 metri della Montagna splendente (come la chiamano i locali) ed entrare così nella ristretta cerchia di chi è riuscito a scalare tutti e 14 gli ottomila presenti sulla terra. Un’avventura iniziata 21 anni fa e che sta giungendo al termine con la scalata del GI, noto anche come Hidden Peak o K5, la montagna posta nella regione himalaiana del Karakorum e 11^ vetta più alta della terra. "L’idea di salire sul Gasherbrum I potrebbe diventare realtà – dice– ma per ora non c’è nulla di già deciso.