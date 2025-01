Isaechia.it - Uomini e Donne, Karina Cascella risponde a chi dopo anni la critica per la relazione con Salvatore Angelucci: “Che problemi avete”

Nelle scorse ore l’ex opinionista diè tornata a parlare della sua esperienza all’interno del dating show,ndo alle accuse di alcune persone su Instagram, che le imputavano di non poter dare giudizi visto il suo passato.In merito a ciò, attraverso un video pubblicato nelle sue storie Instagram, ha chiarito ancora una volta la sua posizione.Per prima cosa, l’ex opinionista ha riconosciuto di aver preso parte al dating show condotto da Maria De Filippi in un momento di grande successo e ha poi parlato della storia con:Io capisco di aver partecipato aneglid’oro, ne sono consapevole, altrimenti non avrei ancora oggi questo seguito di persone che mi seguono e mi vogliono bene, però da lì a dire “non puoi parlare per quello che hai fatto”, ma fatto cosa? Quando mi metto con il padre dei miei figli non era fidanzato, non era sposato, non aveva figli, ci mettiamo insieme, poconasce una bambina meravigliosa, io posso capire che non fossi la preferita del pubblico in quel momento perché tutti avrebbero preferito che fosse stato con quella che era stata la sua scelta, ma così non è stato e nessuno ha colpe e voi non potete parlare ancora di sta roba.