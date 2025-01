Ilgiorno.it - Un Falstaff senza voce fra troppe cianfrusaglie

Giudici Per definizione, i classici continuano a parlare a pubblici fattisi anche diversissimi nel tempo. Classici, però, di letteratura, cinema, teatro: gli spettacoli, invece, quasi mai sono classici in tal senso. Giorgio Strehler mise in scena alla Scala il verdiano45 anni fa: lo hanno ricostruito di sana pianta (con varianti, la scena in casa Ford è molto diversa, e non in meglio), ma rivisto oggi ne dimostra 80. Sempre validissima perché giustissima l’idea di ambientarlo non a Windsor bensì nella pianura padana, tipo Sant’Agata dove Verdi lo compose; ma in tale splendido ambiente, tutte le cianciafruscole tipiche del Piccolo di Strehler riproposte oggi si son fatte muffa: saltelli, manine che svolazzano, girotondi di fanciulla per farla apparire poetica ed è invece solo scema, figure che il controluce rende nere (un’intera scenapoter discernere i volti di chi canta!), i due servitori diche zampettano a cavalcioni d’una scopa e non è poesia alla Harry Potter ma solo Baggina grulla, tra profluvi di caccole, cincischi, trash in versione chic e quindi ancor più fasullo e antico.