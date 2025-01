Top-games.it - Top 5 personaggi femminili nel mondo dei Videogiochi

Oggi vi parleremo della nostra top 5neldeiNon è stato per niente facile scegliere, ma noi siamo dei vecchi giocatori, quindi abbiamo puntato anche a titoli originali e datati, non solo ultimi usciti e conosciutissimi quindi, andiamo a vedere la top 5neldei.Quali sono i più beineldei?Lara Croft (Tomb Raider series) – Un’icona deifin dagli anni ’90, Lara Croft è conosciuta per la sua intelligenza, la sua forza e la sua abilità nei combattimenti. Ha ispirato molti altrinei giochi successivi e ha una vasta base di fan.Samus Aran (Metroid series) – Samus è stata una delle prime protagonistenei, debuttando nel 1986.