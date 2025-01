Terrore in montagna grave incidente a una seggiovia | ci sono feriti gravi La gente volava dalle cabine

Leggi su Dayitalianews.com

Drammaticooggi 18 gennaio alle 12:00 in un impianto sciistico dei Pireni in Spagna, ad Astùn, dove si è verificato un guasto ad una funivia che ha provocato almeno una trentina di, secondo quanto riferito dai media locali.L’Miguel Angel Clavero, diretto generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, ha spiegato a Rtve che ci sarebbe stato un guasto a una delle pulegge di ritorno della, che ha provocato un allentamento della tensione di un cavo e di conseguenza la caduta di alcuni sedili, mentre altririmasti appesi tra i pilastri della. Alcuni testimoni hanno parlato di scene drammatiche, come persone cheno giù.ICome riferito dall’agenzia Efe isarebbero 17: 9in condizioni molto serie e 8 in condizioni serie.