Sport.quotidiano.net - Ternana, serata da dimenticare a Pineto. Fa male la prima sconfitta in trasferta

Leggi su Sport.quotidiano.net

(4-3-3): Tonti; Baggi (40’ st Hadziosmanovic), Ingrosso, De Santis, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone (28’ st Pellegrino); Chakir (39’ st Marrancone), Gambale (28’ st Fabrizi), Bruzzaniti. A disp.: Marone, Barretta, Amadio, Ienco, Dutu, Giovannini, Marafini, Nebuloso, Gatto. All.: Tisci.(4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Martella (10’ st Tito); Corradini (10’ st Aloi), de Boer; Romeo (40’ st Carboni), Curcio (31’ st Donnarumma), Cicerelli; Ferrante (10’ st Cianci). A disp.: Vitali, Mattheus, Ferrara, Trifelli. All.: Abate. ARBITRO: Gianquinto di Parma. Marcatori: 5’ st Chakir Ammoniti: Romeo, De Santis, Gambale, Germinario, Lombardi, Cicerelli Recupero: 0 pt, 9 st La serie positiva dei rossoverdi si ferma a 21 partite. E’ unada, soprattutto per quanto riguarda la ripresa e la fase offensiva.