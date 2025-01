Slittino a Winterberg Vötter e Oberhofer tornano sul podio e conquistano anche il bronzo europeo

Leggi su Sportface.it

Arriva ail primostagionale, con annessa medaglia europea, per Andreae Marion. Nel doppio femminile, in Germania, la coppia detentrice del cristallo di specialità arriva in terza posizione nella tappa di Coppa del Mondo che assegnai titoli e le medaglie continentali in quest’occasione. La coppia azzurra ha pagato un ritardo di 0?221 nei confronti delle austriache Egle/Kipp, vincitrici in 1’26?207 di una gara lottatissima, che le ha viste imporsi con soli 14 millesimi di margine sulle tedesche Degenhardt/Rosenthal. Tra le prime diecil’altro duo azzurro formato da Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber che hanno invece accumulato 1?193 di ritardo dalle leader. In classifica generale Egle/Kipp allungano, salendo a quota 550 punti contro i 475 di Degenhardt/Rosenthal.