Nella Milano internazionale e multietnica c' è ancora chi vuole imparare il dialetto

Siamo al Circolo Filologico Milanese, la più antica associazione culturale di. Fondato nel 1872, annoverasua storia personalità eccellenti: da Carlo Emilio Gadda ad Alessandro Casati, fra i soci. E fra i collaboratori: Gaetano Salvemini, Padre Agostino Gemelli, Achille Ratti (che poi diverrà Papà Pio IX), Giovanni Gentile, Rabindranath Tagore, Indro Montanelli. Al suo interno (ci troviamo in via Clerici, a pochi passi dalla Scala) si svolgono numerose attività culturali, tra le quali spiccano i corsi di lingue, antiche e moderne. Tra le iniziative del Circolo ci sono anche i corsi di lingua e cultura milanese: base e avanzato. A condurli è Piero Dragan, coordinatore della Sezione di Cultura milanese del Circolo e, per l’appunto, docente di milanese. Ci accogliesua aula, un’oretta prima della lezione.