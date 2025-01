Mistermovie.it - Mister Movie | Leigh Whannell e l’Approccio Realistico ai Film sui Mostri: Il Caso di “Wolf Man”

, regista 48enne noto per il suo lavoro su Invisible Man, ha recentemente condiviso la sua visione sul cinema dei, spiegando come preferisca un approccio “con i piedi per terra” quando si tratta di raccontare storie spaventose. In particolare, per il suo ultimo progetto,Man, una rivisitazione del classicodegli anni ’40 L’uomo Lupo,ha optato per una prospettiva realistica, cercando di ancorare la figura del lupo mannaro alla realtà, piuttosto che affondare nelle sfumature gotiche o soprannaturali.Il Fascino del Gotico e la Passione per il RealismoSeppur ammettendo di essere un grande appassionato dihorror gotici, come quelli di Tim Burton con Sleepy Hollow e le opere di Guillermo del Toro,sottolinea come preferisca queste atmosfere da spettatore piuttosto che da regista.