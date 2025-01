Thesocialpost.it - Maltempo Italia, crolla un terrapieno: cosa succede

Ilche ha colpito Messina nella notte ha provocato numerosi danni, con frane e smottamenti che hanno interessato diverse zone della città.Il cedimento di unlungo via Ducezio, nei pressi della clinica Cot, ha causato il crollo di una parte della vegetazione, che ha danneggiato alcune auto in sosta. La situazione è apparsa critica anche a Calamona, dove si è registrata una frana, mentre a Zafferia la strada è stata invasa da un grande quantitativo di materiale detritico proveniente da cedimenti delle aree circostanti.Disagi anche all’interno del cimitero di San Paolo Briga, dove sono stati segnalati piccoli smottamenti, e in un edificio privato situato a Piazza San Francesco a Contesse, dove si sono verificati cedimenti che hanno preoccupato i residenti.Le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza delle aree coinvolte.