Agi.it - L'Anm proclama lo sciopero dei magistrati il 27 febbraio contro la separazione delle carriere

AGI - L'Anmuna giornata diper il 27prossimola riforma della, approvata in prima lettura alla Camera giovedì scorso. Lo ha deciso il comitato direttivo centrale del sindacatotoghe, al termine della riunione di oggi, attuando quanto già deliberato nell'assemblea straordinaria svolta lo scorso dicembre. Alla data dello, si sarà già insediato il nuovo comitato direttivo centrale, i cui rappresentanti saranno scelti con le elezioni che si svolgeranno tra il 26 e il 28 gennaio prossimi: lo statuto dell'Anm prevede infatti che il nuovo 'parlamentino' si insedi entro due settimane dal voto, per cui, ciò dovrebbe avvenire nella prima metà di. Con la delibera di oggi, si è stabilito infine di "rimettere al prossimo Comitato direttivo centrale le ulteriori iniziative di protesta e sensibilizzazione", sempre in esecuzione di quanto deliberato dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre scorso.