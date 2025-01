iliad 180 | offerta con 180 GB in 5G a 999€ al mese

.com - iliad 180: offerta con 180 GB in 5G a 9,99€ al mese

, l’operatore francese che ha rivoluzionato il mercato italiano, presenta l’180 : 180 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 9,99€ al. Come sempre,garantisce zero vincoli contrattuali e nessuna rimodulazione futura, rendendola una scelta affidabile e trasparente.Promo 100 GB a 5,99€ ho Mobile con tutto senza limitiCosa include180L’180 include:180 GB di traffico dati in 5G (ove disponibile).Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.10 GB di roaming in Europa , per navigare anche all’estero senza pensieri.Minuti illimitati verso numeri internazionali in oltre 60 destinazioni, inclusi USA e Canada.Per attivare l’, basta un costo iniziale di 19,98€ (9,99€ per l’attivazione e la SIM, più il primo).