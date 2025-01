Il safari dandy di Dolce e Gabbana conquista la Milano Fashion Week con un ruggito di stile

Leggi su .com

Life&People.it Se pensavate che il grigio fosse il colore della noia, preparatevi a cambiare idea! La sfilata moda uomoAutunno Inverno 2025-2026 scuote le passerelle milanesi, trasformando il colore più sottovalutato del guardaroba in un vero e proprio manifesto di ribellione stilistica. La maison italiana gioca a carte scoperte – pardon, grigie – riscrivendo le regole del gioco con una collezione che fa un cenno aldi un tempo mentre guarda al futuro dello streetwear.Immaginate un matrimonio impossibile: un nonno elegantissimo che fa breakdance con un rapper di TikTok. Ecco, questa è l’essenza della collezione ma niente paura: il terremoto stilistico è orchestrato con la precisione di un direttore d’orchestra un po’ folle. ma geniale. Così, mentre il front row trattiene il respiro, tra influencer con lo smartphone in tilt per i troppi scatti e criticicon la mascella a terra, Domenico e Stefano dimostrano ancora una volta che quando si tratta di sovvertire le aspettative, loro hanno il potere di disturbatori seriali del buon gusto tradizionale.