Quotidiano.net - I supermercati preferiti dagli italiani: vince Esselunga

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 gennaio 2025 – Ognuno di noi ha probabilmente un supermercato preferito, o perché comodo e vicino casa, o perché ha quel prodotto particolare che altrove non si trova, oppure ancora perché percepito come conveniente o per i premi della raccolta punti. In ogni caso, nessun consumatore è al 100% fedele al proprio supermercato di fiducia, perché a tutti capita di essere attirati altrove da qualche sottocosto, o da qualche offerta a tempo davvero irrinunciabile, o perché amici e parenti ci segnalano qualche peculiarità che vogliamo provare. Di tutto questo i responsabili del marketing delle tante catene presenti in Italia sono al corrente, e lottano ogni giorno per accaparrarsi acquirenti occasionali e non perdere la fiducia dello zoccolo duro dei propri clienti. Per farlo, oltre al prodotto in offerta che attira e che viene messo in bella mostra su siti, volantini e iniziative pubblicitarie, si studiano sempre nuove raccolte premi e promozioni, fidelizzando e attirando più consumatori possibile.