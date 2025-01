Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Carapaz al via: "Farò classifica, mentre al Tour andrò per le tappe"

Roma, 18 gennaio- Alla startlist deld', in programma dal 9 maggio all'1 giugno, si aggiunge un altro tassello: si tratta di Richard, che tra l'altro la Corsa Rosa l'ha vinta nel 2019. Le dichiarazioni diLa notizia era nell'aria da giorni ed è stata confermata in conferenza stampa dell'ecuadoriano, che sarà anche alde France: una doppietta, sì, ma con ruoli nettamente opposti. "Sarò ald'per farealde France le cose saranno un po' diverse rispetto all'anno scorso: partiremo con meno pressioni, più rilassati, andando a caccia di". Non solo i Grandi Giri:mette nel mirino anche i Mondiali in Ruanda, un appuntamento che sta stimolando l'appetito anche di corridori non proprio avvezzi alle corse di un giorno a causa di un percorso per scalatori puri dal dislivello notevole.