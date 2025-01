Ilnapolista.it - Garnacho, il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus (CorSport)

è il calciatore scelto per il post Kvara. Ilad offrire 50dicomplessivi, lo scrive il Corriere dello Sport. Purtroppo c’è distanza con lo United, il giocatore sembra aver trovato un’intesa di massima. Manno, tuttavia, ha preparato anche il piano B e il piano C.in pressing sullo United perScrive Fabio Mandarini sul:Ora ilvorrebbe inaugurare l’epoca di Alejandro. Non si ferma la trattativa con il Manchester United per riuscire a mettere a segno il colpo che Antonio Conte ha indicato per rinforzare la squadra e colmare la fuga di talento, colpi ed esperienza internazionale creata dalla partenza di Kvaratskhelia. Il giocatore è incline ad accettare il trasferimento: per lui, ventenne che a Manchester guadagna 1,5a stagione fino al 2028, èun quinquennale con ingaggio superiore al doppio (intorno ai 4con i), ma con lo United c’è ancora distanza economica.