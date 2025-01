Superguidatv.it - Flavia Vento new entry ad Avanti un altro 2025: che ruolo avrà e da quando in tv

ritorna in tv. La showgirl farà parte della nuova edizione diuncon uncreato ad hoc per lei. Scopriamo insiemeinizia il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e cosa farà.un, nel cast c’è ancheLa quattordicesima edizione diunsta per iniziare e si preannuncia ricca di novità. La prima puntata del quiz show è infatti prevista per lunedì 20 gennaioalle 18.45 su Canale 5.Inunci saranno (come recita il promo in onda in questi giorni) i migliori concorrenti, i migliori personaggi e i migliori conduttori (Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono confermatissimi) che hanno popolato il salottino e il minimondo nel corso delle edizioni. La newè rappresentata dache, come svelato in anteprima da ‘Tv, sorrisi e canzoni’,uncreato per lei.