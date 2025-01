Juventusnews24.com - Brambilla verso il Monopoli: «Fatto tanto ma tanto c’è ancora da fare. Loro squadra molto forte, ecco che gara serve»

di Redazione JuventusNews24parla alla vigilia della sfida al: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Next Gen in vista dellaMassimo, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia del match di Serie C contro il– «Troviamo una: sono primi in classifica, hanno la miglior difesa del campionato. Sono esperti, solidi: noi siamo coscienti di potercela giocare, ma sappiamo che servirà la miglior prestazione dell’anno».GRUPPO JUVE – «Sono arrivati in settimana quattro ragazzi: uno, Turicchia, è tornato da noi, è di casa qui, e lo conosciamo bene. E poi ci sono Quattrocchi, Villa e Deme, che arrivano da squadre in cui hanno giocato. Si stanno come è logico ambientando ma sono pronti per dare ilcontributo».