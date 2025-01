Ilrestodelcarlino.it - Basso Ferrarese: "A disposizione studio Cisl-Cds"

Ladi Ferrara, alla fine del 2024, ha promosso unodi approfondimento sull’ Area Interna, che ha commissionato al Centro ricerche, documentazioni e studi economico sociali (Cds), per analizzare e comprendere, al meglio, la situazione di quella porzione del nostro territorio che è, economicamente e demograficamente, più fragile. Loche è molto dettagliato, e ben corredato di dati, prende in considerazione alcuni importanti aspetti quali: l’evoluzione del quadro demografico nel periodo 2020-2024 e la proiezione della popolazione al 2030-31 nell’Area Interna e in provincia di Ferrara, inserita nel più ampio contesto regionale. Vale la pena segnalare che, a tal proposito, è stato effettuato un approfondimento dell’indagine mediante l’adozione dell’Indice di Fragilità Comunale, la cui definizione è: l’esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché a condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche socio-demografiche ed economico-produttive.