Atalanta-Napoli una sfida scudetto

è il match del Gewiss Stadium di stasera alle 20.45. Unaricca di temi secondo Sportmediaset. Di seguito riportiamo l’analisi della testata dellain scena in quel di Bergamo., tanti i temiL’per tornare a vincere dopo la serie di pareggi consecutivi in campionato, Antonio Conte per riscattare il bruciante 3-0 incassato nel girone d’andata. Latra la Dea e ilè ricca di temi e rappresenta ormai un’autenticatra le due rivali dell’Inter. I nerazzurri di Milano risponderanno solo domani sera contro l’Empoli e dovranno cancellare il pari infrasettimanale col Bologna. La Dea ci arriva con un Retegui ritrovato e in gol contro la Juve, che però non dovrebbe partire titolare. Gasperini, che non potrà schierare lo squalificato Kolasinac, non si prende rischi dall’inizio e conferma la coppia formata da Ademola Lookman e Charles De Ketelaere.